Stava rientrando in aereo dopo la partita del Milan a Cagliari quando avrebbe insultato un altro passeggero. Poi bloccato dai poliziotti ha inveito anche contro di loro e altri viaggiatori e infine ha preso a pugni a calci i mobili dell'ufficio della polizia.

È accaduto sabato scorso all'aeroporto di Cagliari-Elmas, dove un tifoso milanese è stato arrestato dagli agenti della Polizia di frontiera per resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L'uomo è stato bloccato dai poliziotti al gate mentre insultava l'altro viaggiatore, poi portato in ufficio ha minacciato i poliziotti è danneggiato i mobili.

L'arresto è stato convalidato durante l'udienza per direttissima di lunedì 5 e il tifoso è stato rimesso in libertà.