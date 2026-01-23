Durante la mattinata odierna, i Carabinieri delle Stazioni di Cagliari San Bartolomeo e Cagliari Sant’Avendrace, insieme al personale della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del quartiere Sant’Elia, caratterizzato da un approccio interdisciplinare, ha coinvolto varie unità specializzate dei Carabinieri, tra cui il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), che hanno collaborato strettamente con la Polizia Locale, l'Ufficio Edilizia Privata e il servizio veterinario della ASL.



Il focus principale dell'operazione è stata la sede di una cooperativa responsabile del porticciolo locale. Durante l'ispezione, le forze dell'ordine hanno condotto approfondite verifiche per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie, edilizie e sul benessere degli animali.



I controlli hanno dimostrato che la struttura viene gestita in modo legale e corretto. In particolare, il personale veterinario ha confermato che gli animali presenti nell'area godono di ottima salute, sono mantenuti adeguatamente e sono identificati tramite microchip. Anche le strutture e il punto ristoro per i soci sono risultati conformi alle normative, confermando la regolarità delle autorizzazioni e della gestione. Le verifiche sulla conformità urbanistica di alcune parti della struttura sono ancora in corso di valutazione tecnico-amministrativa da parte della Polizia Locale e degli uffici comunali competenti.

