Un labirinto a spirale inciso sulla roccia, testimonianze archeologiche che raccontano un passato millenario, antichi mestieri, abiti tradizionali e sapori autentici. Benetutti si prepara a vivere tre giornate dedicate alla propria identità con “Le Magie del Labirinto”, la manifestazione in programma dal 13 al 15 novembre 2026.

Nel cuore del Goceano, alle pendici dell’altopiano, il paese di circa duemila abitanti aprirà le proprie domos e accompagnerà i visitatori lungo un percorso itinerante tra mostre, esposizioni, degustazioni di prodotti locali, musica e rappresentazioni degli antichi mestieri.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Zente in Faina”, e grazie al sostegno del Comune e della Regione Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare e raccontare l’identità e le tradizioni di Benetutti e del territorio, trasformando le vie del centro in un itinerario alla scoperta della cultura locale.

Il fascino della Tomba del Labirinto

Tra gli elementi più suggestivi del patrimonio archeologico del territorio spicca la domus de janas di Luzzanas, conosciuta anche come Tomba del Labirinto, una sepoltura scavata nella roccia risalente al Neolitico Recente.

La sua particolarità è legata alla presenza, all’interno di uno dei vani, di un motivo inciso comunemente definito labirinto. Un segno che continua a suscitare interesse anche per gli interrogativi legati alla sua datazione, non necessariamente coincidente con quella della realizzazione della tomba.

La visita al sito sarà una delle opportunità offerte dalla manifestazione, accanto alla scoperta delle chiese e delle testimonianze artistiche custodite nel paese.

Ma Benetutti è anche conosciuto per le sue sorgenti termali, l’artigianato e le tradizioni enogastronomiche. Elementi che contribuiscono a definire l’identità di una comunità che, attraverso questa iniziativa, invita a conoscere il proprio territorio.

Il programma di venerdì 13 novembre

La manifestazione prenderà il via venerdì 13 novembre alle ore 18:00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura delle domos, delle mostre e delle esposizioni dei prodotti artigianali locali.

Sarà il primo momento di incontro con il percorso itinerante che animerà il paese per tutto il fine settimana.

Sabato 14 novembre: visite guidate, amazzoni a cavallo, gruppi folk e musica

Sabato 14 novembre, alle ore 10:00, riapriranno le domos, le mostre e le esposizioni. Lungo il percorso sarà possibile degustare i prodotti tipici locali e assistere alle rappresentazioni degli antichi mestieri e delle attività quotidiane di un tempo.

Sempre dalle ore 10:00 prenderà il via “Il filo della storia”, con le visite guidate a cura della Protezione Civile di Benetutti.

Alle ore 10:15, 11:45 e 15:00 saranno proposte le visite alla domus de janas di Luzzanas, con la sua incisione del Labirinto. Il costo della visita guidata è di 7 euro.

Il percorso comprenderà anche la chiesa parrocchiale di Sant’Elena Imperatrice, che custodisce il cinquecentesco retablo di Sant’Elena del Maestro di Ozieri. Saranno inoltre aperte al pubblico le chiese di Santa Croce, Santa Rosalia e San Salvatore.

Per informazioni e prenotazioni sarà disponibile l’infopoint situato in Corso Cocco Ortu.

Dalle ore 15:00 alle 22:00 sarà la volta de “Il filo della melodia”, con un pomeriggio e una serata dedicati alla musica e alle tradizioni.

Alle ore 15:30 partirà da “Su Monte Rizzu” la sfilata delle Amazzoni a Cavallo in abito tradizionale, provenienti da tutta la Sardegna.

Sempre alle 15:30, all’interno del percorso itinerante, spazio alle sfilate e ai balli tradizionali, presentati da Claudia Licheri, con la partecipazione del Gruppo Folk Proloco Gavoi, del Gruppo Folk Casteddu ’e sa fae di Posada, del Gruppo Folk Monte Gonare di Sarule, del Gruppo Folk Giuliana Carta di Thiesi, del Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto, del Gruppo Folk Monte Alma di Nulvi, del Gruppo Folk San Gabriele di Villagrande, del Gruppo Folk di Benetutti, del Gruppo Folk Sas Comares de Santu Juanne di Benetutti e del Gruppo Minifolk di Benetutti.

Alle ore 21:30 la festa proseguirà nella Piazza del Comune con i balli accompagnati dal gruppo etnico Dilliriana.

La chiusura delle domos è prevista tra le ore 22:00 e le 24:00.

Domenica 15 novembre: laboratori, giochi, spettacoli e cori

Domenica 15 novembre la manifestazione riprenderà alle ore 10:00 con l’apertura delle domos, delle mostre e delle esposizioni. Proseguiranno le degustazioni dei prodotti tipici e le rappresentazioni degli antichi mestieri.

Dalle ore 10:00 tornerà anche “Il filo della storia”, con le visite guidate curate dalla Protezione Civile di Benetutti.

Le visite alla domus de janas di Luzzanas saranno disponibili alle ore 10:15, 11:45 e 15:00, al costo di 7 euro. Sarà possibile visitare anche la chiesa parrocchiale di Sant’Elena Imperatrice e il retablo del Maestro di Ozieri, mentre resteranno aperte le chiese di Santa Croce, Santa Rosalia e San Salvatore. Informazioni e prenotazioni presso l’infopoint di Corso Cocco Ortu.

La domenica offrirà anche numerose iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie.

Alle ore 10:00 saranno disponibili lungo il percorso i giochi antichi e tradizionali in legno, a cura di Ludobus in Sardegna – Tric&Trac.

Alle ore 10:30 prenderà il via la Caccia al Tesoro per bambini all’interno del percorso itinerante.

Alle ore 11:00 spazio alla commedia itinerante e alla lotteria istantanea, a cura della Compagnia “Sas cosas de domo nostra” di Buddusò.

Dalle ore 10:00 alle 22:00 proseguirà “Il filo della melodia”.

Dalle ore 10:30 alle 17:30 si alterneranno lungo il percorso le esibizioni del Coro Boghes de Limbara di Berchidda, del Coro S’Ena Frisca di Putifigari e del Coro Sos Cantores de Benetutti.

Alle ore 18:00 sarà la volta della SeuinStreet Band, presentata nel programma come la street band più grande della Sardegna.

La chiusura delle domos è prevista tra le ore 22:00 e le 24:00.

Un fine settimana alla scoperta di Benetutti

“Le Magie del Labirinto” proporrà così tre giornate in cui archeologia, cultura popolare, musica, artigianato ed enogastronomia si incontreranno lungo le strade del paese.

Un’occasione per visitare Benetutti, conoscere il suo patrimonio e scoprire da vicino le tradizioni che l’Associazione Zente in Faina intende valorizzare attraverso la manifestazione.

Per informazioni: 3497159730 – 3468300487 – 3458402535.

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