Valentina Greco, la donna di 42 anni originaria di Cagliari, che era scomparsa in Tunisia per 10 giorni e poi è stata ritrovata nella sua casa a Sidi Bou Said dalla gendarmeria, si prepara a lasciare l'ospedale di Tunisi.

Il fratello Alessio, arrivato nel Paese nordafricano ieri, ha pagato le spese mediche e presto potrebbero entrambi prendere il volo per l'Italia. Le autorità locali hanno già interrogato la donna, restituendole il cellulare e il computer. L'avvocato Gianfranco Piscitelli, rappresentante dell'associazione Penelope, ha confermato queste informazioni all'ANSA, avendo avuto contatti con la famiglia Greco..

La madre di Valentina Greco, Roberta Murru, che gestisce una edicola a Cagliari, potrebbe decidere di non recarsi più in Tunisia, come aveva annunciato in precedenza, aspettando il ritorno dei suoi due figli nella città sarda.

Per le autorità tunisine, sembra che il caso sia stato risolto: la donna aveva raccontato alla madre - e probabilmente ha fornito la stessa versione alle autorità - di essere svenuta a causa di un malore e di essere caduta dentro un armadio. È stata trovata in casa sabato sera, trasferita in ospedale per le prime analisi.