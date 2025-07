Il rischio di incendi rimarrà elevato anche domani, martedì 22 luglio, nel territorio di Cagliari, secondo all'allerta di codice arancione emessa dalla Protezione civile regionale, come riportato nel bollettino odierno.

Ogni anno, il rischio di incendi minaccia gravemente l'ambiente e la vita umana in Sardegna. È fondamentale, ribadisce la Protezione civile, che tutti si impegnino nella tutela e nella prevenzione per evitare danni. L'informazione svolge un ruolo cruciale nel sensibilizzare le persone sull'importanza di rispettare le regole e comportamenti corretti per ridurre il rischio. Una politica efficace di riduzione del rischio si basa sulla consapevolezza della popolazione, poiché la vulnerabilità del territorio dipende dal livello di conoscenza. È essenziale seguire da vicino le previsioni di pericolosità per gli incendi consultando il sito SardegnaProtezioneCivile e attenersi alle disposizioni delle autorità locali e della protezione civile. Rispettare alcune regole di comportamento, soprattutto in estate, può contribuire significativamente alla prevenzione degli incendi e alla salvaguardia dei nostri boschi.

Evitare gli incendi è una priorità che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti. Ecco alcune linee guida fondamentali da seguire per prevenire situazioni pericolose: evitare l'uso eccessivo di fuochi d'artificio, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi se si fuma (indipendentemente dal luogo), rispettare le normative sulle accensioni di fuochi nei boschi, fare attenzione alle marmitte catalitiche che possono innescare incendi, essere vigili nelle zone a rischio di incendi boschivi, seguire regole e precauzioni quando si utilizzano strumenti da lavoro in campagna, evitare di abbandonare rifiuti nei boschi e mantenere pulite le aree circostanti abitazioni ed edifici per ridurre il rischio di incendi. La prevenzione è fondamentale per proteggere l'ambiente e la sicurezza di tutti.



In caso di principio di incendio, è fondamentale seguire alcune regole di sicurezza: provare a spegnere le fiamme solo se si è sicuri di poter scappare, mantenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle; evitare di sostare in aree sopraelevate rispetto all'incendio o in direzione del fumo; non attraversare strade invase dal fumo o dal fuoco; evitare di parcheggiare lungo le strade e, se possibile, tornare indietro; favorire l'accesso dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non bloccandole con il proprio veicolo; indicare ai soccorritori i percorsi utilizzabili; mettere a disposizione acqua e attrezzature per aiutare nell'intervento.



Se ci si trova in pericolo a causa di un incendio, è importante seguire alcune linee guida per garantire la propria sicurezza: cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, come una strada o un corso d’acqua, e rifugiarsi in un'area libera da combustibili o già bruciata. In caso di trovata in spiaggia, è consigliabile raggrupparsi sull'arenile e immergersi nell’acqua bassa, considerato il luogo più sicuro. È fondamentale evitare di tentare di recuperare beni materiali come auto, moto o tende e segnalare la propria presenza. Mettere al sicuro bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili e non abbandonare un'abitazione senza essere certi di una via di fuga aperta sono azioni cruciali da compiere. Disattivare l’impianto elettrico, sigillare porte e finestre con carta adesiva e panni bagnati, predisporre recipienti d’acqua e panni umidi negli ambienti interni e non ostacolare le operazioni di spegnimento e soccorso sono ulteriori misure importanti da adottare. Infine, è essenziale segnalare l'incendio agli Enti Competenti chiamando i numeri verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), 115 dei Vigili del Fuoco, 113 della Polizia di Stato o 112 dei Carabinieri.