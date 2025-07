Un avviso importante, in merito alle attività fraudolente sui social network, in particolare riguardo alle offerte ingannevoli di abbonamenti vantaggiosi, è stato diffuso da C.T.M S.p.A, in quanto la diffusione di false promesse è sempre più diffusa online, e gli utenti devono prestare particolare attenzione per non cadere in queste trappole.

Il CTM S.p.A. informa di "aver rilevato ancora, per la dodicesima volta, la presenza, sulla piattaforma Facebook, di una pagina denominata "Trasporto pubblico a Cagliari" che diffonde informazioni ingannevoli, promettendo presunti abbonamenti al trasporto pubblico al costo irrisorio di 2 euro per una durata di 12 mesi.

Si tratta, con ogni evidenza, "di una truffa informatica, già debitamente segnalata a Meta e alle autorità competenti, in particolare alla Polizia Postale, nonché comunicata attraverso i nostri canali ufficiali".

"Invitiamo pertanto tutti i nostri clienti - prosegue CTM - alla massima prudenza e a non interagire in alcun modo con tali contenuti fraudolenti, al fine di evitare il rischio di furto di dati sensibili e informazioni personali, comprese le credenziali delle carte di pagamento.

Il CTM ha provveduto inoltre a diffondere tempestivamente un avviso informativo sul proprio sito istituzionale, a bordo dei mezzi di trasporto mediante appositi flyer e sui canali social ufficiali Facebook e Instagram.

"Raccomandiamo vivamente di fare sempre riferimento esclusivamente ai nostri canali ufficiali per ottenere informazioni affidabili e aggiornate sui servizi di trasporto pubblico" avvisano dal CTM.