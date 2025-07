Una terribile doppia tragedia familiare ha scosso la comunità sull'Appennino fra Modena e Bologna, quando martedì 8 luglio il 36enne Fabio Marchioni, noto albergatore di Sestola, in provincia di Modena, è morto precipitando sulle cascate del torrente Dardagna per cui, come informa Rai News, si ipotizza che possa essere stato un gesto estremo, anche se non si esclude l'ipotesi di un tragico incidente.

Poco dopo la morte del figlio, il padre di Fabio, Aurelio, 68enne e gestore dell'Hotel del Corso a Sestola, ha tragicamente deciso di togliersi la vita. Il suo corpo è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco all'alba, non lontano dal luogo in cui era stato trovato morto il figlio.

Le autorità stanno attualmente indagando per comprendere appieno le circostanze di questa tragedia che ha profondamente colpito la comunità locale, dove la famiglia Marchioni era ben conosciuta.

Questo dramma, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, si aggiunge alla terribile la perdita di un'altra figlia in giovane età anni fa.