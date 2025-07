La Polizia di Stato partecipa alla seconda edizione dell'iniziativa Carmine 2025 a Cagliari.

Dopo il successo della prima giornata dell'iniziativa "Carmine 2025" promossa dal Comune, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco invitano nuovamente il pubblico a partecipare alla seconda giornata dell'evento in piazza Del Carmine.

L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 11 luglio, in occasione del 173º Anniversario della Fondazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza (11 luglio 1852). A partire dalle ore 18:30, saranno presenti nella piazza del Carmine gli stand allestiti dalle varie divisioni e specialità della Polizia di Stato.

Come già avvenuto il 18 giugno, anche in questa occasione sarà presente la Lamborghini Huracan della Polizia Stradale, utilizzata per i servizi di soccorso e trasporto sanitario.