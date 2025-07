Un violento temporale ha colpito la città di Como, causando allagamenti e trasformando le strade in impetuosi torrenti. Durante la tempesta, due agenti di polizia hanno notato una scena che li ha immediatamente spinti all'azione: una donna, fradicia e infreddolita, era rimasta bloccata sul tettuccio della sua auto parzialmente sommersa, agitando le braccia disperatamente per chiedere soccorso.

I poliziotti Fabrizio e Alfio, valutando attentamente la situazione, hanno deciso di scendere dall'auto e avventurarsi nell'acqua tumultuosa. Nonostante la forte corrente, la loro determinazione era incrollabile. Dopo aver raggiunto la donna, di nome Melissa, l'hanno aiutata a uscire dall'auto e con grande tatto l'hanno trasportata fino alla loro volante, dove l'hanno avvolta in un telo termico in attesa di assistenza medica. Dopo essere stata sottoposta ai necessari controlli sanitari, Melissa è stata riportata a casa, al sicuro e in buone condizioni, mentre il recupero della sua auto è avvenuto il giorno successivo.

Questo episodio dimostra che essere agenti di polizia significa affrontare la paura con coraggio, fronteggiare il pericolo con determinazione e offrire sostegno in momenti di solitudine.