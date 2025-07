Timida, un'adorabile cagnolina anziana, è stata legata ai binari della ferrovia e tragicamente travolta da un treno in corsa a Siracusa. Una terribile e scioccante vicenda che colpisce come un violento pugno allo stomaco e per cui le associazioni Leal e Balzoo stanno ora sollecitando giustizia per questo atroce atto di crudeltà verso gli animali.

"Timida e Tommy erano due cani di quartiere, che vivevano in zona Lido Sacramento, accuditi da volontarie delle associazioni, che si occupavano anche di una colonia felina. Il 15 aprile scorso la colonia è stata distrutta, le cucce gettate in mare e Timida è stata brutalmente uccisa dopo essere stata legata ai binari del treno. Tommy è sopravvissuto scappando ed è stato poi adottato da una nuova famiglia", sono le parole dei volontari, riportate da Adnkronos.

Nei giorni scorsi, raccontano le associazioni, come riporta Adnkronos: "un testimone, muratore della zona, ha rilasciato una piena confessione in procura: l'uomo avrebbe raccontato di essere stato incaricato da un avvocato del posto affinché provvedesse a far sparire i cani dal luogo in cui vivevano da circa 12 anni. Il muratore, a sua volta, si sarebbe rivolto ai due esecutori materiali di cui ha fatto i nomi in procura. Leal ha già fatto richiesta in comune e dato piena disponibilità a fare autopsia sul corpo di Timida per rilevare altre azioni criminali sull'animale. Intanto a Siracusa, sul luogo del delitto, ignoti hanno affisso manifesti con il volto e i nomi dei presunti mandanti ed esecutori dell’ignobile gesto criminale".

"Trovare Timida a pezzi sui binari – dice una volontaria - è stato un dolore indescrivibile, i responsabili devono ricevere dalla Magistratura pene esemplari. Non ci fermeremo, Timida non sarà dimenticata". "Siamo stanchi di queste barbarie contro creature indifese - dice un'altra volontaria -. Questi criminali sono un pericolo anche per la società civile. Chiediamo giustizia e ci aspettiamo di essere ascoltati".