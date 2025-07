È stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cagliari per detenzione di stupefacenti con l'intento di spaccio, mentre si trovava già ai domiciliari.

In manette un giovane di 20 anni, nel cui appartamento il Gruppo Falchi della Squadra Mobile ha rinvenuto 21 grammi di cocaina, 8.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo l'udienza di convalida, il Giudice ha confermato l'arresto e accettato una richiesta di patteggiamento di due anni senza ulteriori misure cautelari.