Una bambina di 4 anni è morta all'Ospedale dei Bambini di Palermo per una sospetta difterite. Secondo quanto emerso, la piccola non sarebbe stata vaccinata. La Procura ha sequestrato la salma e disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso e ricostruire le circostanze della vicenda.

La bambina era arrivata per la prima volta in ospedale giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli accertamenti era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite e ai genitori era stato indicato di tornare al pronto soccorso in caso di peggioramento.

Due giorni dopo, però, la febbre persisteva nonostante i farmaci. Nel corso dei nuovi accertamenti sarebbe emerso che la bambina non era stata sottoposta alla vaccinazione per scelta della famiglia. La piccola è stata quindi nuovamente ricoverata e, dopo l'aggravarsi delle condizioni, trasferita nella terapia intensiva pediatrica del Di Cristina, dove è morta.

Il caso è stato segnalato dall'ospedale alla Procura di Palermo, che ha incaricato i carabinieri di acquisire la documentazione clinica. L'obiettivo è verificare l'accaduto, comprese le ragioni della mancata vaccinazione e la correttezza delle procedure ospedaliere, ed eventuali responsabilità.