Prosegue l'attenzione sul fronte incendi in Sardegna dove, per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2026, la Protezione Civile regionale ha confermato il livello di pericolo Medio per i roghi nel territorio di Cagliari, con pericolosità classificata con il codice giallo.

Il nuovo bollettino regionale segnala condizioni nelle quali, una volta sviluppato un incendio, l'evento può essere contrastato, se affrontato tempestivamente, attraverso il dispiegamento delle forze ordinarie di terra, eventualmente integrate dall'impiego dei mezzi aerei della Regione.

Un quadro che arriva mentre anche nella giornata di oggi, giovedì 20 agosto, un incendio boschivo ha richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi a Usini, nel Sassarese.

Oggi incendio a Usini

Un incendio è divampato oggi, giovedì 20 agosto 2026, nelle campagne di Usini, in località Santa Maria. Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di due elicotteri: un B3 leggero, decollato dalla base CFVA di Bosa, e un AS332 Super Puma, partito dalla base CFVA di Alà dei Sardi.

È stato inoltre richiesto l'intervento di un Canadair, di rientro da Genova verso Olbia, per contribuire alle operazioni di spegnimento.

A coordinare gli interventi sul posto è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Ittiri.

Alle operazioni hanno preso parte anche le squadre di terra coordinate dal Corpo Forestale di Ittiri, con i Barracelli di Ossi-Tissi, i Volontari di Uri-Usini e i Vigili del fuoco di Sassari.

Con il contenimento delle fiamme attive, sono iniziate le operazioni di bonifica a terra, supportate dai mezzi aerei ancora impegnati nell'intervento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le squadre a terra stanno lavorando sul perimetro dell'area interessata dall'incendio, con il supporto del Super Puma di Alà dei Sardi.