La Sardegna ha un nuovo record assoluto di temperatura massima. Il dato, relativo al luglio 2026, è stato validato dal Dipartimento Meteoclimatico di Arpa Sardegna dopo una verifica tecnica e supera il precedente primato registrato appena tre anni fa.

A Orani, nel Nuorese, il 19 luglio scorso sono stati raggiunti 48,4 gradi. La temperatura è superiore di 0,2 gradi rispetto al precedente record, risalente al luglio 2023 e registrato a Jerzu e Lotzorai. A rendere noto il nuovo primato è l'Arpas attraverso i propri canali social.

"Lo scorso luglio anche la Sardegna ha subito gli effetti dell'intensa e duratura onda di calore che ha interessato gran parte dell'Europa Occidentale. In Sardegna le temperature massime di luglio sono state in media di 4 gradi superiori alla norma climatologica. Il picco dell'onda di calore si è avuto a metà mese con temperature massime giornaliere diffusamente oltre i 40 gradi e punte locali oltre i 45 Gradi - fa sapere l'Arpas -. Dopo una lunga e attenta validazione tecnica il Dipartimento Meteoclimatico di Arpa Sardegna (col supporto di SIAP-Micros) ha validato la temperatura massima di 48.4 gradi registrata nel comune di Orani (Nuoro) il 19 luglio 2026; si tratta del record assoluto per l'Isola, superiore di 0.2 gradi rispetto al precedente record del luglio 2023 appartenente a Jerzu e Lotzorai".

"Dunque, dopo soli tre anni la Sardegna ha superato nuovamente il record della massima temperatura mai registrata da sempre nell'Isola", conclude l'Agenzia.