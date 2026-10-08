La protesta degli studenti di Cagliari contro la presenza di topi e blatte nelle scuole continua anche oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Dopo la mobilitazione di ieri a Terramaini, questa mattina i ragazzi dello Scano e di altri istituti superiori della città hanno nuovamente scioperato. Anche al Pertini è stato proclamato uno sciopero. Alcune scuole superiori, tra cui il Michelangelo, stanno seguendo l'esempio e si stanno radunando davanti all'istituto di via Vesalio.

La protesta è stata avviata ieri con uno sciopero autogestito dagli studenti delle scuole di Terramaini (Martini, Scano, Foiso Fois, Buccari/Marconi). La presenza dei roditori nelle aule e nei bagni del Martini, situato nella sede di Monserrato in via Cabras, è stata la causa scatenante. Nonostante un intervento di derattizzazione già effettuato, il problema persiste.

Sempre ieri, il sindaco Massimo Zedda ha emesso due ordinanze di chiusura temporanea per consentire le operazioni di derattizzazione. La scuola secondaria "Ciusa" dell'Istituto comprensivo "Giusy Devinu", in via Meilogu 18, rimarrà chiusa fino a mercoledì 14 ottobre. Le attività al "Buccari-Marconi" di viale Colombo 60 sono sospese dal 7 ottobre in attesa della disinfestazione. Prima della riapertura saranno eseguite aerazione e pulizia dei locali.