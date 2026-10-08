Cinque grossi manicotti industriali, ciascuno lungo circa 5,90 metri e con un diametro di circa 70 centimetri, già caricati e fissati sul cassone di un autocarro: è il bilancio del ritrovamento, da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, nella serata di lunedì 5 ottobre 2026, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di Carrabuffas, dove sono in corso i lavori per la nuova circonvallazione.

L'intervento è scattato intorno alle 18:30, nell'ambito dei controlli predisposti dal Commissariato anche a seguito del rinvenimento, nei giorni precedenti, di un ordigno artigianale.

Durante il servizio, gli agenti hanno notato tre persone che stavano movimentando e caricando su un autocarro materiale appartenente al cantiere. I poliziotti si sono avvicinati rapidamente al mezzo e, alla loro vista, due dei tre uomini hanno tentato di allontanarsi, riuscendo a far perdere le proprie tracce nella vegetazione circostante.

Il terzo uomo, che in quel momento si trovava sull'autocarro, è stato invece immediatamente fermato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i cinque manicotti erano stati appena asportati dal cantiere della circonvallazione. Una volta caricati sul mezzo, erano stati fissati con appositi cavi per consentirne il trasporto.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di ricostruire che l'autocarro era stato preso in prestito dal conducente, che non risulta residente ad Alghero e che si trovava in trasferta proprio per mettere a segno il furto.

Il mezzo e tutto il materiale rinvenuto a bordo sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di Alghero e arrestato con l'accusa di furto aggravato.