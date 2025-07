Quattro feriti in condizioni gravissime è il bilancio dell'incidente avvenuto la scorsa notte lungo la Strada Provinciale 20, a Cantoniera Vecchia, nel comune di San Vito.

Il sinistro, che si è verificato intorno alle 4:30, ha coinvolto due auto viaggiavano in direzioni opposte: una Ford guidata da un giovane residente a Muravera, e una Hyundai condotta da una donna residente a San Vito. A bordo della Ford c'erano anche due ragazze. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Ford ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, provocando un impatto frontale e laterale con l'altro veicolo.

Tutti i coinvolti sono stati trasportati in codice rosso in vari ospedali della zona, ma nessuno è in pericolo di vita. Come riferito dai Carabinieri, il giovane alla guida della Ford è risultato positivo al test dell'alcol. La sua patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato per confisca. Sarà denunciato in libertà per guida in stato di ebbrezza con incidente stradale.