A Cagliari, il Bastione di Saint Remy si illuminerà di blu venerdì 26 giugno, per sensibilizzare sulle dipendenze e sottolineando l'importanza della prevenzione, cura e lotta allo stigma.

In occasione della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, il Comune di Cagliari si è unito alla campagna "Illuminiamo la Sardegna di blu: contro lo stigma, per la prevenzione, la cura e l'inclusione", promossa dalla S.C. Dipendenze Patologiche della Asl Cagliari insieme alla SITD - Società Italiana Tossicodipendenze, sezione Sardegna.

Il colore blu è stato scelto per rappresentare responsabilità pubblica, fiducia e solidarietà verso le persone, le famiglie e i servizi che operano sul territorio. Il messaggio principale è che le dipendenze vanno affrontate con prevenzione, ascolto e accesso ai percorsi di cura.

Lo stigma può ostacolare il ricorso all'aiuto e ai servizi necessari. È importante comprendere che le dipendenze sono situazioni complesse che richiedono interventi mirati. I SerD rimangono punti di riferimento fondamentali per la salute e l'inclusione pubblica. Giovani, famiglie, servizi e comunità devono unire le forze per affrontare le sfide attuali in modo collaborativo.