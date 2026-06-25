Una storia fatta di ascolto, vicinanza e attenzione, che va oltre la cronaca e racconta il lato più umano delle istituzioni arriva stavolta da Crotone, in Calabria, dove Antonio, bimbo speciale, ha potuto trascorrere una giornata indimenticabile all’interno della Questura in compagnia degli agenti della Polizia di Stato.

Il piccolo ha avuto l’opportunità di visitare gli uffici, osservare le attività quotidiane e, per qualche ora, ha indossato simbolicamente i panni di un poliziotto, vivendo un’esperienza che lo ha riempito di entusiasmo.

Con il suo sorriso contagioso e la sua spontaneità, Antonio ha conquistato il cuore di tutti coloro che lo hanno incontrato. Ma la giornata non si è conclusa soltanto con fotografie e ricordi da custodire.

Prima di salutare gli agenti, Antonio ha confidato un desiderio semplice ma carico di significato: poter vivere in una casa dotata di ascensore. Una richiesta che racconta, più di tante parole, le difficoltà che lui e la sua famiglia affrontano quotidianamente.

Un desiderio che non è rimasto inascoltato. Il questore ha infatti raccolto l’appello del bambino, impegnandosi a portarlo all’attenzione delle istituzioni competenti nella speranza che possa trasformarsi in una risposta concreta.