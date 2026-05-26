Sospensione di 30 giorni per i tre studenti minorenni ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di due professori dell’Itis Leonardo Da Vinci, avvenuta nei giorni scorsi a Parma. La decisione sarebbe stata presa al termine del Consiglio d’istituto, secondo quanto riferito dal Tg1.

Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dal telegiornale, i tre ragazzi — tutti nati in Italia e appartenenti a famiglie di origine marocchina, egiziana e moldava — rischierebbero anche la bocciatura, ipotesi che potrebbe essere valutata al momento degli scrutini finali.

Il fatto

L’episodio aveva suscitato forte indignazione dopo la diffusione sui social di un video che documentava il pestaggio. Le immagini, rilanciate anche dalla deputata Gaetana Russo, mostrano un gruppo di studenti accerchiare uno dei docenti in un parco vicino alla scuola, colpendolo con pugni e calci.

Nel filmato si vede inoltre un secondo professore tentare di intervenire, venendo a sua volta aggredito dagli studenti, mentre altri ragazzi assistono alla scena ridendo e riprendendo tutto con il cellulare. In uno dei passaggi del video si sente uno dei docenti dire: “Sto per chiamare il 113”, pochi istanti prima dell’aggressione.

Secondo quanto emerso nelle ricostruzioni dei giorni scorsi, l’episodio sarebbe avvenuto al termine delle lezioni e avrebbe coinvolto alcuni studenti già noti all’istituto per problemi disciplinari.