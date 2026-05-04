Dice basta Achille Polonara: il giocatore annuncia l'addio al basket. Con una lettera condivisa sui social il cestista ammette di non sentirsi più al livello, dopo mesi difficilissimi che lo hanno costretto a stare lontano dai palazzetti per via di una leucemia mieloide acuta.

La scorsa estate, nonostante la malattia la Dinamo Sassari aveva annunciato il suo ritorno: la società lo avrebbe tesserato in attesa del suo ritorno in campo che però, di fatto, non è mai avvenuto. Un messaggio indirizzato ai tifosi conferma la sua decisione.

"Grazie ai coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo - scrive -. Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!".

"Vorrei che questo momento non arrivasse mai - ammette -. Ci ho provato, riprendendo gli allenamento individuali, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Mi mancherai palla a spicchi", conclude.

Fra i commenti al post anche quello del sassarese Marco Spissu, suo ex compagno proprio alla Dinamo sotto la gestione Pozzecco: "Sempre con te fratello! E' stato un piacere e un onore condividere con te parte della tua carriera. Ti voglio tanto bene".