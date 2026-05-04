La Cremonese crolla ancora e vede scendere vertiginosamente le speranze di salvezza. I grigiorossi hanno perso nel posticipo odierno con la Lazio dopo essere passati in vantaggio. Col Lecce che ha ottenuto un pesantissimo successo e il Cagliari a distanza siderale, per la neopromossa sembra già tempo di tornare in cadetteria.

I sardi, che ieri hanno chiuso a reti bianche la sfida col Bologna, guardano la terzultima posizione a distanza di nove punti. Ma, nonostante manchino tre giornate, la salvezza non è ancora aritmetica: nella remota ipotesi che la squadra di Pisacane perda le ultime tre e la Cremonese ne vinca altrettante, infatti, se dovessero chiudere il campionato a pari punti come terzultima e quartultima dovrebbero giocare lo spareggio salvezza.

Un'ipotesi, appunto, molto lontana dal concretizzarsi. Per la compagine rossoblu la permanenza in Serie A si potrebbe considerare effettiva già il prossimo turno: basterà fare un punto, oppure in caso di sconfitta sperare che la Cremonese perda o pareggi.