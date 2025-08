Avrebbero tentato di concludere una compravendita di droga in pieno centro, a pochi passi dal Municipio, ma sono stati sorpresi dalla Polizia Locale. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, a Cagliari, dove una pattuglia di agenti in moto, impegnata nei controlli sul territorio, ha notato due individui intenti in operazioni sospette.

Alla vista degli agenti, uno dei due avrebbeprovato a darsi alla fuga, ma è stato subito raggiunto e bloccato. La perquisizione avrebbe portato al sequestro di marijuana, hashish e contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due sono stati accompagnati al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per il fotosegnalamento, poi trasferiti al Comando di Polizia Locale per la redazione degli atti. A casa di uno dei fermati è scattata anche una perquisizione domiciliare, condotta con il supporto del Nucleo Cinofilo della Guardia di Finanza.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Per uno dei due, un turista in vacanza, è arrivata anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.