Dramma in quota lungo la ferrata di Valimpach, in Trentino, dove un escursionista di 57 anni, originario della provincia di Roma, ha perso la vita dopo una rovinosa caduta. L’uomo si trovava in fondo al gruppo, mentre affrontava il percorso che alterna tratti attrezzati a sentieri lungo una serie di cascate.

Improvvisamente sarebbe scivolato, precipitando per diversi metri, sotto lo sguardo attonito della moglie e dei tre figli che lo precedevano. A lanciare l’allarme è stata proprio la donna, non riuscendo più a mettersi in contatto con il marito e temendo il peggio.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino con l’elisoccorso: il corpo, recuperato in un’area impervia, è stato trasportato alla caserma dei vigili del fuoco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.