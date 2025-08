Un’alleanza all’insegna della solidarietà e del gioco di squadra. Il Cagliari Calcio e Avis Sardegna scendono in campo insieme per promuovere la cultura della donazione del sangue in tutta l’Isola.

Nel corso della stagione sportiva 2025/26, il Club rossoblù e l’Associazione Volontari Italiani Sangue della Sardegna daranno vita a una serie di iniziative congiunte, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e tifosi sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale, capace di salvare tante vite.

La collaborazione prenderà ufficialmente il via in occasione della partita di Coppa Italia in programma il 16 agosto, primo impegno ufficiale della nuova stagione per il Cagliari guidato da mister Pisacane. Per l’occasione saranno attivati i primi corner informativi all’interno dell’Unipol Domus, mentre campagne di comunicazione congiunte e giornate a tema con la partecipazione di calciatori, membri dello staff e testimonial rossoblù accompagneranno tutto l’arco del campionato.

Tra le prime iniziative concrete, un incentivo pensato per chi sceglierà di donare: i primi 150 tifosi che si recheranno a donare presso uno dei centri Avis della Sardegna riceveranno in omaggio un biglietto per assistere alla partita casalinga di Coppa Italia.

"Siamo profondamente grati al Cagliari Calcio per questa proposta di collaborazione – dichiara Vincenzo Dore, presidente di Avis Sardegna –. Il calcio ha un potere comunicativo straordinario, capace di parlare alle persone di ogni età e provenienza. Siamo certi che questa sinergia ci aiuterà a raggiungere nuovi donatori e a rafforzare ancora di più la cultura della solidarietà nel nostro territorio".

Per trovare il centro Avis più vicino, è possibile consultare la mappa regionale disponibile sul sito https://www.avisardegna.it/dove-siamo/