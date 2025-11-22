La Squadra Mobile di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato una giovane italiana, 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, da tempo sospettavano che all’interno di un appartamento nel quartiere Is Mirrionis fossero nascoste sostanze pronte per essere vendute. Nel pomeriggio di ieri, gli operatori del Gruppo Falchi si sono appostati e, approfittando di un momento favorevole, hanno fatto accesso all’abitazione, dove hanno trovato la ragazza.

Durante la perquisizione sarebbero stati sequestrati 70 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante.

La 24enne è stata condotta in Questura, arrestata e poi accompagnata presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida, che ha confermato la misura cautelare.