Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno denunciato in stato di libertà un giovane operaio di Maracalagonis, 24 anni, indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il ragazzo è stato fermato durante un controllo di routine alla circolazione stradale mentre era alla guida di un’utilitaria di proprietà del padre. Sottoposto ad alcol test con etilometro, sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte ai limiti consentiti dalla legge.

La patente gli è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato riconsegnato al proprietario.