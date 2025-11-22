Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno concluso con successo le ricerche di un 59enne originario del Sulcis, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era ricercato dopo essersi allontanato, lo scorso 19 novembre, dalla comunità terapeutica in cui era inserito, violando così le condizioni della misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto.

Le indagini e i controlli sul territorio hanno permesso di rintracciarlo proprio a Monserrato. Fermato senza opporre resistenza, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e, successivamente, trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire sicurezza e controllo del territorio, assicurando l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e la vigilanza sulle misure alternative alla detenzione, con un’attenzione particolare ai percorsi di reinserimento sociale.