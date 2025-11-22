La polizia federale brasiliana ha arrestato oggi l’ex presidente Jair Bolsonaro nella sua residenza di Brasilia. Secondo quanto reso noto dalla stessa polizia tramite comunicato e riportato dalla Cnn brasiliana, l’arresto è stato eseguito in esecuzione di un mandato cautelare autorizzato dalla Corte Suprema federale.

La misura riguarda la violazione degli arresti domiciliari da parte di Bolsonaro, condannato a settembre a 27 anni e tre mesi di carcere per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Come chiarisce O’Globo, si tratta di una detenzione cautelare e non dell’esecuzione della pena, poiché la sentenza non è ancora definitiva e sono in corso i ricorsi dell’ex presidente.

La polizia ha precisato che l’arresto è avvenuto senza l’uso delle manette e senza “esposizione mediatica”, seguendo procedure discrete per il trasferimento dell’ex presidente.