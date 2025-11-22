I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato un 59enne titolare di un bar-tabacchi nel centro della città, a seguito di controlli ispettivi svolti nei giorni scorsi.

Secondo quanto emerso, il titolare non avrebbe aggiornato la valutazione dei rischi né rielaborato il Documento di Valutazione dei Rischi, obbligatorio per legge per garantire la sicurezza dei lavoratori. Per le irregolarità riscontrate sono state comminate ammende per un totale di oltre 1.400 euro.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro prosegue quotidianamente la sua attività di controllo e monitoraggio, inserendo questi interventi nel più ampio impegno dell’Arma volto a garantire la prevenzione e la sicurezza sul territorio. L’Autorità giudiziaria è stata informata e seguirà l’evoluzione del caso.