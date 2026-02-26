Il Comune di Cagliari ha pubblicato un nuovo avviso per la concessione di un sussidio economico destinato al sostegno delle persone con disturbo psichico, in base alla Legge Regionale 20/1997. Le domande di rinnovo per i cittadini già beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026.

Le nuove domande, invece, potranno essere inoltrate nel corso dell’anno 2026, dopo il rilascio della certificazione sanitaria. In tutti i casi, la presentazione deve avvenire esclusivamente online tramite il portale ICARE Cagliari, accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

L’avviso (CLICCA QUI)fornisce tutti i dettagli su requisiti per l’accesso, misura del contributo, documentazione necessaria e motivi di esclusione. Per inviare la domanda, è sufficiente cliccare sul tasto verde “Accedi alla piattaforma per la compilazione e l’invio della domanda” disponibile sul portale ICARE.

Per ulteriori informazioni sul contributo o chiarimenti sul bando, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune di Cagliari o inviare una richiesta via email a 20@comune.cagliari.it .