Giornata complicata per chi vola a causa dello sciopero di 24 ore che coinvolge il comparto aereo, aeroportuale e l’indotto degli scali. A fermarsi sono lavoratori di terra e di volo di Ita Airways ed EasyJet, nell’ambito della mobilitazione proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. Per Vueling, invece, è previsto uno stop più breve, di quattro ore, dalle 13 alle 17, indetto da Usb Lavoro Privato.

Ita Airways aveva già comunicato nei giorni scorsi la cancellazione del 55% dei collegamenti programmati, pari a circa 160 voli secondo le stime sindacali. Intanto si è chiusa la prima fascia di garanzia, tra le 7 e le 10, mentre la seconda è prevista tra le 18 e le 21.

Nel complesso, secondo quanto riferiscono i sindacati, tra Ita Airways ed EasyJet sarebbero stati soppressi circa 300 voli su scala nazionale, includendo anche quelli annullati preventivamente in vista dell’agitazione. Sempre dalle organizzazioni dei lavoratori arriva il dato sull’adesione, che si attesterebbe intorno all’87% del personale coinvolto.