Intervento nella notte a La Maddalena per un incendio che ha interessato due autovetture. Intorno alle 3 del mattino, la squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta in via Aldo Moro dopo la segnalazione di un rogo che aveva coinvolto due mezzi parcheggiati.

Le auto, al momento dell’incendio, si trovavano regolarmente in sosta. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme, effettuando successivamente le operazioni di bonifica e mettendo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.

Le cause dell’episodio sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale del 118.