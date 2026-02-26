Dopo sette settimane segnate da piogge incessanti, alluvioni e numerosi disagi, l’Italia passa bruscamente a uno scenario opposto. L’avvio del 2026 era stato caratterizzato da precipitazioni torrenziali, mentre ora il Paese vive condizioni che ricordano una primavera anticipata.

Le temperature si mantengono quasi ovunque intorno ai 10 gradi sopra la media stagionale. A confermare che "l'inverno sembra essersi spento all'improvviso" è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che parla "di una massa d'aria subtropicale eccezionale per la terza decade di febbraio".

Secondo l’esperto, il quadro meteo non subirà variazioni a breve. "La situazione, rileva, resterà immobile per almeno due settimane. L'alta pressione ci farà compagnia garantendo condizioni stabili e assenza di piogge fino alla fine della prima decade di marzo. L'Inverno sembra comunque finito, salvo possibili colpi di coda dopo metà marzo, che non possiamo escludere al 100%".

Nei prossimi giorni sono attese dunque previsioni ripetitive, con tempo stabile, cieli sereni e valori termici insolitamente miti per il periodo.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 27 febbraio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti principalmente sui settori orientali. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: stazionarie o in lieve calo in entrambi i valori.

Venti: calma, deboli variabili nelle ore centrali della giornata. Locali rinforzi sulla meridionale da Est.

Mari: calmi o poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 28 febbraio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte, con addensamenti più consistenti sul settore orientale. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: stazionarie o in lieve calo in entrambi i valori.

Venti: calma, deboli prevalentemente da Est nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa meridionale.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate irregolarmente nuvoloso. Possibili locali nebbie o foschie nelle ore più fredde delle giornate. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie domenica, mentre tenderanno ad un aumento il giorno seguente. I venti saranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi nella giornata di lunedì. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento nel corso di lunedì.