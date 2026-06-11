A Cagliari si è tenuto un importante summit tra il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Roberto Favre, il Segretario Generale Riccardo Milana e l’Assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Giuseppe Macciotta.

Tra i partecipanti, anche Gianluca Lilliu, alla guida del Comitato regionale FIB Sardegna, che ha organizzato l'incontro centrato sul bocciodromo comunale di Cagliari. La Federazione ha dimostrato interesse nel rilanciare l'attività nel capoluogo sardo e nell'ottimizzare la gestione dei costi, valutando anche il possibile trasferimento della sede del Comitato regionale all'interno del bocciodromo.

Questo primo e positivo incontro sarà seguito da ulteriori approfondimenti che includeranno lo studio di fattibilità per cogliere tutti gli aspetti attuali e futuri.

Il Presidente Roberto Favre si è detto soddisfatto dell'esito della discussione e dell'apertura dimostrata dall'amministrazione comunale, confermando l'impegno della Federazione nel cercare soluzioni che valorizzino la struttura.

"Ringrazio l’Assessore Macciotta e l’Amministrazione comunale di Cagliari per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati durante questo primo incontro" ha dichiarato il presidente federale Favre. "Ho trovato grande attenzione nei confronti delle bocce e della funzione sociale che il nostro sport svolge quotidianamente nelle comunità. Il bocciodromo comunale rappresenta una risorsa importante per la città e per tutto il movimento boccistico sardo. La Federazione intende approfondire con serietà e concretezza ogni possibile soluzione che possa valorizzare questa struttura, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità gestionale, contenimento dei costi e sviluppo dell’attività sportiva. Vogliamo costruire un progetto condiviso che guardi al futuro, offrendo nuove opportunità alle società, agli atleti e a tutti coloro che vivono le bocce come luogo di sport, inclusione e aggregazione", ha concluso Favre.