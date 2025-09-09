Una mancata precedenza al volante ha tradito un 41enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, arrestato all’alba dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato intorno alle 3:30 nel centro cittadino di Monserrato. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno effettuato una perquisizione sul veicolo e successivamente nella sua abitazione, dove avrebbero scoperto circa 400 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 3.450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità, il 41enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna.