Sbarchi senza sosta lungo le coste meridionali della Sardegna, favoriti dalle buone condizioni del mare. Tra ieri pomeriggio e questa mattina sono giunti nel Cagliaritano 86 migranti.

Il primo approdo è avvenuto a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi, dove sono stati rintracciati 9 migranti. Poche ore dopo altri 8 sono stati bloccati mentre si allontanavano dalla spiaggia di Maladroxia, a Sant’Antioco.

Con il passare della notte e nelle prime ore del giorno, le motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno intercettato diversi barchini, trasferendo complessivamente 57 persone nei porti di Sant’Antioco e Cagliari.

Nella tarda mattinata, un’ulteriore imbarcazione con 12 migranti a bordo è stata fermata al largo e condotta anch’essa verso Sant’Antioco. Sono stati tutti accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir. Le autorità non escludono nuovi sbarchi nelle prossime ore.