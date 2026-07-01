Le sirene dei mezzi di soccorso spiegate all'unisono e i colleghi schierati in picchetto d'onore nel piazzale della caserma. Si è conclusa così, con un momento di profonda commozione, la straordinaria carriera del capo squadra esperto Giuseppe Giovanni Casella, che nella giornata di ieri ha varcato per l'ultima volta la soglia del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, in via Zara, per godersi il meritato pensionamento.

L'emozionante cerimonia di commiato ha celebrato una storia professionale iniziata lontano, nel 1993, e contraddistinta da oltre trent'anni di costante determinazione, abnegazione e coraggio. Nel corso della sua lunga esperienza nel Corpo, Casella ha ricoperto numerose mansioni ed è stato in prima linea in alcune delle più complesse e delicate emergenze regionali e nazionali. Nei suoi anni da vigile del fuoco operativo, ha dimostrato particolare abilità alla guida dei mezzi speciali, come le autoscale e le autogru.

Negli ultimi anni della sua carriera, Giuseppe Giovanni Casella ha introdotto, per la prima volta nella provincia di Oristano, l'unità cinofila, diventando conduttore della fedele amica Perla, entrambi facenti parte del nucleo cinofili Regione Sardegna. In questi anni si è occupato di numerosi casi di ricerca persona. E lo ha fatto con impegno e dedizione, raggiungendo ottimi risultati.

La passione travolgente mostrata da Casella per questo settore ha fatto scuola, riuscendo ad affascinare e ad avvicinare alle attività del Nucleo diversi altri colleghi del comando oristanese. La giornata di ieri ha così segnato anche un fondamentale momento di passaggio delle consegne: il testimone dell'unità cinofila provinciale è stato ufficialmente raccolto dal collega Michele Cannea che, insieme alla sua Emma, raccoglierà la preziosa eredità di Casella e Perla, continuando a garantire la presenza sul territorio provinciale di un’unità cinofila altamente qualificata.