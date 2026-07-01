Mattinata di grande paura a Ottana, dove si è consumata una rapina ai danni del supermercato Conad. Un malvivente solitario ha assaltato il punto vendita aggredendo un dipendente e riuscendo a dileguarsi con un bottino di circa 20mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore ha atteso il momento in cui il dipendente si stava allontanando per andare a effettuare il versamento dell'incasso accumulato dal supermercato. L'impiegato è stato sorpreso alle spalle e, colpito violentemente con un bastone, è stato costretto a cedere la borsa con il denaro. Una volta impossessatosi della cospicua somma, il malvivente si è dato alla fuga.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno isolato l'area e avviato i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della rapina. Il dipendente rimasto ferito durante la colluttazione è stato subito soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza in ospedale per ricevere le cure del caso.

Nel frattempo i militari hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per individuare elementi utili all'identificazione del malvivente.