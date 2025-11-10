Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 10 novembre, una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta lungo la strada statale 130, all’altezza del chilometro 38, nel territorio di Villaspeciosa, per un incidente che ha coinvolto due auto. Dopo l’impatto, uno dei veicoli ha urtato il guard rail centrale, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata.

Nel sinistro sono rimasti feriti due occupanti: una giovane donna in stato di gravidanza e un uomo che viaggiava sull’altro mezzo. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e, dopo le prime cure sul posto, trasferiti in ospedale per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e l’intero tratto stradale interessato dall’incidente, per consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza. Sul luogo dell’impatto erano presenti anche le Forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli adempimenti di competenza.