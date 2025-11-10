Una donna di 57 anni è stata investita da un autobus del Ctm mentre attraversava la strada all’incrocio tra viale Brigata Sassari e via Cagliari, a Quartu Sant’Elena. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi e ha provocato forti rallentamenti al traffico nella zona.

La donna, subito soccorsa, ha riportato diverse ferite e dopo le prime cure sul posto è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Santissimo Trinità di Cagliari, dove le è stato assegnato un codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.