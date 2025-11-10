Controlli straordinari nel centro di Olbia per contrastare degrado e violenza urbana. Il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha organizzato per tre weekend consecutivi un servizio ad “alto impatto” che ha interessato le aree più frequentate della città, tra piazza Regina Margherita, piazza Mercato e piazza Matteotti.

Le operazioni si sono svolte nei fine settimana del 24-26 ottobre, 31 ottobre-2 novembre e 7-9 novembre, coinvolgendo numerosi reparti della Polizia di Stato, coordinati dal Dirigente del Commissariato di Olbia. Hanno partecipato le Volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio, la Polizia Scientifica, il Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta, la Polizia Stradale e Ferroviaria, i Carabinieri, le unità cinofile della Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

I controlli sono stati effettuati con pattuglie a piedi nelle vie principali e con posti di blocco per la verifica di persone e veicoli. In totale sono state identificate oltre 750 persone e controllati più di 200 mezzi.

L’iniziativa rientra nella strategia della Polizia di Stato per rafforzare la presenza sul territorio e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, assicurando un monitoraggio costante delle aree sensibili del centro di Olbia.