È di due feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto a Isili, nel centro Sardegna, dove un pullman dell’Arst si è scontrato con un’auto. L’impatto, avvenuto lungo le strade del paese, sarebbe stato provocato da una mancata precedenza.

Ad avere la peggio una passeggera del mezzo pubblico e il conducente dell’autovettura, entrambi soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Isili, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.