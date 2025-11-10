Grave incidente questo pomeriggio lungo la strada provinciale 27 che collega Tortolì a Villagrande Strisaili. Due auto, una Fiat Panda e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente causando il ferimento di due persone: un giovane di 24 anni originario di Catania e un 43enne di Villagrande Strisaili.

Il ragazzo ha riportato un forte trauma addominale e diverse contusioni. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elicottero Areus all’ospedale di Cagliari in codice rosso. Il conducente dell’altra vettura ha invece riportato ferite lievi.

Subito dopo l’impatto si sono vissuti momenti di apprensione: una delle auto coinvolte è rimasta in bilico sul ciglio della carreggiata, con il rischio di finire nella scarpata. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio, mettendo in sicurezza i veicoli e ripristinando le condizioni di sicurezza lungo la strada.