Tragico incidente sul lavoro a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove un operaio di 49 anni ha perso la vita all’interno di uno stabilimento per la produzione di ovatta.

L’uomo, originario di Montecorvino Rovella, stava utilizzando una macchina impilatrice quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato dal macchinario. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno effettuato i rilievi del caso. La salma e la macchina coinvolta sono state sequestrate. Parallelamente, sono in corso verifiche e accertamenti da parte dell’Asl di Salerno per chiarire la dinamica della tragedia.