Prosegue, in questo sabato 1° agosto 2026, l'impegno del Corpo Forestale su diversi incendi in Sardegna, con il supporto dei mezzi aerei della flotta antincendio.

Oltre a quelli di Bottidda e Teti, due roghi sono divampati a Quartu Sant'Elena e a Padru.

L’intervento principale è in corso nelle campagne di Quartu, in località Santu Lianu, nella Città Metropolitana di Cagliari, dove il Corpo Forestale sta operando con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. Sul posto le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sinnai.

In arrivo anche l'elicottero proveniente dalla base operativa di Pula.

Un secondo intervento è in corso anche in agro del Comune di Padru, in località Rio Sas Ranchidas, in provincia di Sassari, dove proseguono le attività di spegnimento dell’incendio divampato nella giornata di ieri. In supporto alle squadre a terra opera un elicottero della base operativa di Limbara, mentre il coordinamento delle operazioni è affidato al D.O.S. della Stazione Forestale di Padru.