La ASL di Nuoro comunica che fino al 31 agosto sarà attivo il Servizio di Guardia Medica Turistica di Cala Gonone (Dorgali), un presidio sanitario dedicato ai turisti che trascorreranno le vacanze nella rinomata località turistica della Costa Orientale.

Il servizio viene riattivato grazie all’impegno della Direzione del Distretto Socio Sanitario di Nuoro, in particolare della Direttrice Dottoressa Gianfranca Piredda, coadiuvata dall’assistente amministrativa Sabrina Pala, con l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria di prossimità ai numerosi visitatori che ogni estate scelgono il litorale del territorio.

«Grazie anche al grande lavoro di “scouting” della nostra assistente amministrativa, siamo riusciti a riattivare, in un periodo di criticità generalizzata nel reperimento di professionisti, un servizio di assistenza fondamentale per i turisti che scelgono la nostra costa per trascorrere le vacanze e garantire così la loro sicurezza - dichiara Gianfranca Piredda, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Nuoro -. La Guardia Medica Turistica rappresenta un presidio essenziale: i medici possono effettuare visite, prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche, formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e rilasciare certificati di malattia. Nei casi in cui le condizioni del paziente lo rendano necessario, è inoltre previsto il servizio di visita domiciliare».

Il servizio è rivolto ai cittadini non residenti e nasce per assicurare un’assistenza sanitaria di base durante il periodo estivo, offrendo una risposta tempestiva ai bisogni di salute dei vacanzieri.

«Assicurare ai numerosi turisti che ogni anno scelgono Cala Gonone – aggiunge il Direttore Generale dell’ASL 3 di Nuoro, Francesco Trotta – significa dare la possibilità di trascorrere vacanze in sicurezza e, se possibile, anche rendere le nostre località balneari più attrattive». «La presenza di servizi sanitari essenziali – conclude Trotta, che ha profuso un impegno non trascurabile per i progetti di potenziamento di assistenza nelle località turistiche del Nuorese (in particolare nei Distretti di Siniscola e, ora, di Nuoro) - rappresenta infatti un valore aggiunto per il territorio e contribuisce a migliorare la qualità dell’accoglienza offerta a chi sceglie la Costa Orientale della Sardegna come meta delle proprie vacanze».

Le prestazioni sono erogate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna: 20 euro per le visite ambulatoriali; 35 euro per le visite domiciliari; 8 euro per la ripetizione delle ricette.

Per ogni prestazione verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale, valida ai fini del rimborso delle spese sostenute, che potrà essere richiesto presso la propria ASL di appartenenza secondo le modalità previste.

"Con la riattivazione della Guardia Medica Turistica di Cala Gonone, la ASL di Nuoro tiene fede all’impegno intrapreso alcune settimane fa con l’attivazione dei due progetti di potenziamento dell’assistenza turistica (Turisti in Salute e Salute senza confini), e rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali durante la stagione estiva, garantendo un punto di riferimento qualificato per residenti temporanei e visitatori e contribuendo a promuovere un turismo sempre più sicuro e di qualità" si legge nella nota diffusa dall'Asl di Nuoro.