Nelle prossime ore, l'Italia sarà flagellata da un'ondata di caldo record da Nord a Sud: mentre domani, domenica 2 agosto, 23 città saranno classificate con il bollino rosso di allerta per le ondate di calore, lunedì 3 agosto il numero salirà a 25 su 27 città monitorate dal ministero della Salute. Solo due città, Messina e Reggio Calabria, manterranno il livello di allerta giallo, indicante condizioni non allarmanti per la salute pubblica.

Le città previste con il bollino rosso domani includono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, e Trieste. Lunedì 3 agosto, anche Ancona e Bari si uniranno alla lista.

La quarta ondata di caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi è previsto l'arrivo di temporali. Ma anche se le temperature caleranno di un paio di gradi, aumenterà l'afa. Lorenzo Tedici, meteorologo, conferma che l'Estate 2026 è "ormai destinata a battere la famigerata Estate del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche".

LE PREVISIONI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 1° agosto

Cielo generalmente sereno.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulle Bocche di Bonifacio.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 2 agosto

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature: stazionarie sul settore nord-occidentale, in diminuzione altrove.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di lunedì 3 agosto

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature: in aumento anche moderato sul settore occidentale, stazionarie su quello orientale.

Venti: a regime di brezza sul settore nord-occidentale, deboli da Est Sud-Est altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte; per mercoledì si prevede cielo generalmente sereno. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie Martedì, mentre subiranno un calo nella giornata seguente. Martedì i venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. Deboli componente occidentale nella giornata di mercoledì. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul settore occidentale dal pomeriggio di mercoledì.