Un battibecco verbale che rischiava di degenerare si è trasformato nella premessa per la scoperta di un vero e proprio deposito abusivo di munizioni. Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato un pensionato 76enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’operazione dei militari dell'Arma è scattata a seguito di un animato diverbio che ha visto protagonista l'anziano nel centro abitato. Considerati i toni accesi e le particolari circostanze che hanno caratterizzato il litigio, i Carabinieri hanno preferito non lasciare nulla al caso, decidendo di effettuare un immediato controllo approfondito ed eseguendo una perquisizione all’interno dell'abitazione dell'uomo.

I sospetti degli investigatori hanno trovato conferma tra le mura domestiche: durante la perquisizione, i militari hanno infatti trovato 35 proiettili calibro 38. Dai contestuali accertamenti della banca dati è emerso che l'uomo non era in possesso di alcun titolo di polizia, licenza o porto d'armi che lo autorizzasse a detenere quel tipo di munizionamento.

Tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro giudiziario per la successiva custodia, mentre il 76enne è stato denunciato.