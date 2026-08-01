Ennesima giornata di fuoco quella di oggi, sabato 1° agosto 2026, in Sardegna, dove due incendi sono divampati nelle campagne dei comuni di Bottidda e Teti.

Il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto della flotta aerea regionale e nazionale. L’intervento più impegnativo riguarda l’incendio divampato in agro di Bottidda, in località Nuraghe Larattu. Sul posto opera il Corpo Forestale con il supporto degli elicotteri provenienti dalle basi operative di Alà dei Sardi (Super Puma) e Anela. A coordinare le operazioni di spegnimento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Bono.

Nel corso delle operazioni, la situazione ha richiesto un ulteriore potenziamento dei mezzi aerei: sono stati infatti richiesti tre Canadair ed è in arrivo anche un Super Puma dalla base operativa di Fenosu. In arrivo inoltre un elicottero proveniente dalla base di Bosa, e uno dalla base di Pula.

Un secondo incendio interessa invece l’agro del Comune di Teti, in località Istei. In questo caso il Corpo Forestale sta operando con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Sorgono. Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Sorgono.